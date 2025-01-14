Ayça Söylemez: Rojin'in suda boğulduğu haberleri gerçeği yansıtmıyor olabilir

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Rojin’in ölüm sebebinin suda boğulma olduğu iddia edildi. Ancak CHP’li siyasetçi Gürsel Tekin’in konuyla ilgili raporunda, Rojin’in akciğerlerinde su tespit edilmediği iddiası dile getirildi. Yani, suda boğulduğu haberleri gerçeği yansıtmıyor olabilir. Diğer bir iddia da, cesette iki ayrı erkeğe ait DNA örneğinin bulunduğu. Buna dair de senaryolar muhtelif.

Dedim ya, elimizde sadece sorular var:

Rojin’in cesedi ne kadar süre suda kaldı?

Kesin ölüm sebebi belirlendi mi?

Otopside ne gibi deliller elde edildi?

Çevre incelemesinde, kamera kayıtları gibi kanıtlara ulaşıldı mı, bir zaman çizelgesi çıkarıldı mı?

Görgü tanıkları ve yurttaki arkadaşlarının ifadelerinde ne gibi detaylar var?

Cinayet iddiasına dair araştırmada ne gibi bulgular elde edildi?

Cesette gerçekten farklı DNA’lar bulundu mu?

İntihar ettiğine dair iddialarla ilgili bir kanıt bulundu mu?

Muhtemelen en önemli kanıtlar, Rojin’in telefonundadır: HTS kayıtları, yazışmaları… Telefonda neler bulundu? (Rojin’in cep telefonu, kulaklığı, kek ve suyla birlikte, 28 Eylül’de Van Gölü sahilinde bulunmuştu.)

Kesin olan, savcılığın da olayı intihar diyerek kapatmamış olması, soruşturma halen devam ediyor. Zaten ortada başka bir kesin bilgi de yok.

Ayça Söylemez’in yazısı