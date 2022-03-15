Ayça Söylemez: Memlekette tek ‘ucuz’ şey insan

Aydın Sönmez 12 Eylül Darbesi’nden dört gün sonra gözaltına alındı, 38 gün gözaltında kaldı.



Darbe zamanı gözaltında yaşananlar malumunuz; falaka, elektrik verme, dayak, soğukta bırakma, her türlü tehdit, işkence…



Fiziki ve psikolojik işkencenin en ağır halini yaşadıktan sonra da yine darbe koşullarındaki hapishanelerde 7 yıl tutuklu kaldı, yargılanması ise 31 yıl sürdü. Beraat edince tazminat davası açtı, tazminat davası 2 Mart 2022’e sonuçlandı.

42 yıl sonra alacağı tazminat belirlendi: 1,17 TL. Yanlış okumadınız, mahkeme, darbe şartlarındaki 7 yıllık hapsin karşılığı olarak 1 lira 17 kuruş tazminata hükmetti.

Ayça Söylemez’in yazısı