Ayça Söylemez: Bu dava sonucu ne olursa olsun bir köşe taşı olarak yargı tarihinde yerini aldı

Adına “Hayata Dönüş” denilen operasyonun üzerinden 21 yıl geçti. Operasyon sırasında işlenen suçlar yargı eliyle kapatıldı, yapılanın topyekûn bir “devlet” politikası olduğu bu yıllar boyunca defalarca kanıtlandı. Açılan davaların sadece biri devam ediyor, o davanın da öncekilerde olduğu gibi cezasızlıkla bitirilme tehlikesi var.

Ancak, bu olayla ilgili kamuoyunca pek bilinmeyen başka bir dava daha var, belki de memlekette açılmış davaların en ilginçlerinden biri: Operasyonla ilgili soruşturmayı yürüten savcılardan biri, bu süreçteki “umursamazlığı” nedeniyle Yargıtay’da yargılandı hatta suçlu bulundu.

Ölümlere, katliamlara ve sonrasında sorumluların cezasız kalmasına alışkın olduğumuzdan, bu dava sonucu ne olursa olsun bir köşetaşı olarak yargı tarihinde yerini aldı.

Ayça Söylemez’in yazısı