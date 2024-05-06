Ayasofya’dan sonra Kariye de ibadete açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeyken 21 Ağustos 2020 cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul’daki Kariye Cami, ibadete açılıyor.

Fotoğraflar: TRT Haber

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan Kariye Cami’nin açılışını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Beştepe’den canlı bağlantıyla yapması bekleniyor.

İnşasının ardından uzun yıllar kilise olarak kullanılan yapı, II. Beyazıd döneminde camiye çevrilmişti.

1948’de dönemin müzelere bağlanarak müze olarak ziyaretçi kabul eden Kariye’de, ABD’li uzmanlar, mozaik ve freskler için kapsamlı bir restorasyon yapmıştı. Mozaik ve fresklerin üstünü kaplayan sıvalar kaldırılmış, çalışmalar 10 yılda tamamlanmıştı.

2020’de statüsü değiştirilen Kariye Cami, içindeki fresklerin ibadet hazırlıkları kapsamında ‘kapatılmasıyla’ gündeme gelmişti. Camide otomatik perdeleme sistemi kullanıldığı açıklanmıştı.