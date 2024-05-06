Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ayasofya’dan sonra Kariye de ibadete açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeyken 21 Ağustos 2020 cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul’daki Kariye Cami, ibadete açılıyor.

Fotoğraflar: TRT Haber

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan Kariye Cami’nin açılışını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Beştepe’den canlı bağlantıyla yapması bekleniyor.


İnşasının ardından uzun yıllar kilise olarak kullanılan yapı, II. Beyazıd döneminde camiye çevrilmişti.

1948’de dönemin müzelere bağlanarak müze olarak ziyaretçi kabul eden Kariye’de, ABD’li uzmanlar, mozaik ve freskler için kapsamlı bir restorasyon yapmıştı. Mozaik ve fresklerin üstünü kaplayan sıvalar kaldırılmış, çalışmalar 10 yılda tamamlanmıştı.

2020’de statüsü değiştirilen Kariye Cami, içindeki fresklerin ibadet hazırlıkları kapsamında ‘kapatılmasıyla’ gündeme gelmişti. Camide otomatik perdeleme sistemi kullanıldığı açıklanmıştı.

Kariye Camisi’nin ibadete açılması kararı Resmi Gazete’de

UNESCO’dan Türkiye’ye Ayasofya ve Kariye’deki değişiklikler için süre

Kariye’nin perdeleri ve Cumhuriyet…

‘Hazırlıkların’ devam ettiği Kariye’de açılış ertelendi

SON HABERLER

Hazine 1,1 milyar dolar borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği bono ve tahvil ihaleleriyle 36 milyar 427 milyon lira (yaklaşık 1 milyar 128 milyon dolar) borçlandı.

Üçüncü ülkeler üzerinden İsrail’e ticaret gündemde

İhracatçılar, ticaret yasağının ardından alternatif arayışlarda. İsrail’le uzun süreli kontratı bulunan büyük firmalar, taahhütlerinden kaynaklanan sıkıntılarla karşı karşıya. Mısır ve Lübnan gibi üçüncü ülkeler üzerinden İsrail’e mal sevkiyatının da gündemde olduğu belirtiliyor.