Ayasofya ve İstanbul Sözleşmesi kararlarına imza atan Yılmaz Akçil AYM üyeliğine atandı

Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil atandı.

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Anayasa Mahkemesine üyeliğine seçme kararı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146 ve 147’nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 6, 7 ve 10’uncu maddeleri gereğince Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil, Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı.

Anayasa Mahkemesinin Danıştay kontenjanından üyesi Muammer Topal’ın görev süresinin 30 Ocak’ta dolması nedeniyle Anayasa Mahkemesi üyeliği için Danıştay Genel Kurulunda seçim yapılmış, seçimde en yüksek oyu Yılmaz Akçil almış, en yüksek oyu alan üç aday sırasıyla Cumhurbaşkanlığına sunulmuştu.

2018’de Danıştay Onuncu Daire Başkanlığına seçilen Akçil, Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’nden çıkması karşı açılan davaya ret oyu vermesiyle ve Ayafosya’yı müze yapan kararı kaldırmasıyla biliniyor.