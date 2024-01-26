Avustralya polisi Margot Robbie’nin ‘çalınan’ Oscar adaylığını ‘soruşturuyor’

Avustralya’da yerel bir polis teşkilatı, ‘Barbie’ filminin yıldızı Margot Robbie’yi 96’ncı Oscar Ödülleri’nde en iyi kadın oyuncu dalında aday gösterilmeyen akademiyi espri yaparak ‘soruşturduklarını’ söyledi.

ABD’deki Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 96’ncı kez verilecek Oscar ödüllerinin adayları önceki gün açıklandı.

Geçen yıl gişelere damga vuran ‘Barbie’ filmi sekiz dalda adaylık kazanırken, yönetmeni Greta Gerwig ve başrol oyuncusu Margot Robbie en iyi yönetmen ve oyuncu dallarında aday gösterilmemesi eleştirilere neden olmuştu.

Filmde Ken’i canlandıran ve en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne aday gösterilen Ryan Gosling ve eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın aralarında yer aldığı çok sayıda tanınmış isim akademiye tepki göstererek ikilinin yanında yer almıştı.

Robbie’ye bir destek de memleketi Avustralya’dan geldi.

Independent‘ın haberine göre Victoria polisi, Facebook hesabından yaptığı espirili paylaşımla olaya müdahil olduklarını, Robbie’nin ‘çalınan’ Oscar adaylığının soruşturulduğunu söyledi.

Polis, 33 yaşındaki oyuncunun Avustralya yapımı pembe dizi ‘Neighbours’taki eski rolüne atıfta bulunarak şunları yazdı:

“Ramsay Sokağı’nın eski bir sakininin en iyi kadın oyuncu dalında Oscar adaylığının çalındığı iddiası üzerine polis soruşturma yürütüyor. Bu vesileyle Ramsay Sokağı ve Victoria’nın geri kalanının mevcut tüm sakinlerine, hırsızlık gibi acil olmayan her türlü suçu çevrimiçi raporlama aracımız yoluyla bildirmeyi düşünmesini hatırlatmak isteriz.”