Avustralya Merkez Bankası 12 yıl sonra faiz artırdı

Avustralya Merkez Bankası, ülkede görülen yüksek enflasyon nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez faiz artırma kararı aldı.

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Banka, kredi faiz oranını 25 baz puan artırarak Kasım 2010’dan bu yana ilk kez yüzde 0,35’e yükseltti.

Bankanın karar metninde, son açıklanan rakamlara göre yüzde 5,1 seviyesinde olan yüksek enflasyon oranının faiz artırım kararında etkili olduğu belirtildi.

Avustralya Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe, faiz artırımı hakkında yaptığı açıklamada, “Pandemi sürecinde Avustralya ekonomisine yardımcı olmak için uygulanan olağanüstü parasal desteğin bir kısmını geri çekmeye başlamanın şimdi tam zamanı” dedi.