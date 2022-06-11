Avustralya, iptal ettiği denizaltı sözleşmesi için Fransa’ya 835 milyon dolar ödeyecek

Avustralya, daha önce denizaltı teknolojisi satın almak ve ortak üretim için imzaladığı anlaşmadan döndüğü Fransa’nın Naval Group isimli şirketiyle, 835 milyon dolarlık (14 milyar 291 milyon TL) bir tazminat anlaşması imzaladı.

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Avustralya, ortak denizaltı inşa etmek üzere Fransa’yla imzaladığı 35 milyar avroluk anlaşmadan çekilmişti. Onun yerine Britanya ve ABD ile AUKUS adı verilen bir anlaşma imzalayarak bu iki ülkeden nükleer denizaltı teknolojisi satın alma üretme anlaşması imzalamıştı.

Sözleşmenin iptali Fransa ile Avustralya arasında krize yol açmış, Fransa AUKUS’a tepki olarak Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çekmişti.​​​​​​​

Dönemin Avustralya başbakanı Scott Morrison, anlaşmanın iptali hakkında Avustralya’nın Fransa’yı önceden bilgilendirdiğini belirtmişti. Macron ise, Morrison’un yalan söylediğini iddia etmişti.

Macron ile Morrison’nun farklı mecralar vasıtasıyla dolaylı olarak birbirine cevap verdikleri ‘söz düellosu’, ulusal ve uluslararası medyalara yansımıştı.

ABC News’te yer alan habere göre, geçen ay göreve gelen Başbakan Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, ülkesinin ulusal çıkarları için Fransa ile olan sorunları çözüme kavuşturmak gerektiğine değindi.

Albanese, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Paris’i ziyaret etme yönündeki davetini kabul etmeyi dört gözle beklediğini söyledi. Açıklamada Fransız gemi inşa şirketi Naval Group’a 835 milyon dolar tazminat ödeneceği de kaydedildi.