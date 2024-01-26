Avustralya Açık’ta ilk finalist Jannik Sinner

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ta Jannik Sinner, son şampiyon Novak Djokovic’i 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Sinner, kariyerinde ilk kez bir grand slam finalinde mücadele edecek.
Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ta Jannik Sinner, son şampiyon Novak Djokovic’i 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Sinner, kariyerinde ilk kez bir grand slam finalinde mücadele edecek.
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