Yaramazlara biraz batar!

Avustralya Açık’ta ilk finalist Jannik Sinner

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ta Jannik Sinner, son şampiyon Novak Djokovic’i 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Fotoğraf: AA

Sinner, kariyerinde ilk kez bir grand slam finalinde mücadele edecek.


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