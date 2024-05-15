Avrupa’ya vize alamayan Türk turistler direksiyonu Mısır’a kırdı

Avrupa’nın vizelerde zorluk çıkarması üzerine Türk turistler rotasını değiştirdi.

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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Mısır Turizm Otoritesi ve Mısır Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle ‘Mısır Destinasyon Tanıtım ve B2B Görüşme Etkinliği’ düzenlendi.

Dünya gazetesinin aktardığına göre etkinliğe, Mısır’ın Ankara Büyükelçisi Amr el-Hamami, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın ve Mısır Turizm Otoritesi Üst Yöneticisi (CEO) Amr el-Kady ile Mısır’dan tur operatörleri, seyahat acenteleri, hava yolu, turizm şirketleri ve otellerin temsilcileri katıldı.

Hamami, ikili ilişkilerin normale dönmesinden sonra vizenin sadece 25 dolar olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Türk vatandaşlarına vize zorunluluğunun gevşetilmesi, Mısır’a gelen Türk turistlerin sayısında büyük bir artışa neden oldu. Bu sayı, 2022’ye kıyasla 2023’te neredeyse üç katına çıktı.”

Türkiye ile Mısır arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin her geçen yıl istikrarlı şekilde artarak 8 milyar dolara ulaştığının altını çizen Hamami, Mısır’da da 3 milyar dolarlık Türk yatırımı olduğu bilgisini paylaştı.

Bu yılki turist hedefi 250 bin

Mısır Turizm Otoritesi Üst Yöneticisi (CEO) Amr el-Kady de Mısır’ın Türk turistlere yaptığı vize kolaylığıyla geçen yıl 140 bin Türk vatandaşını ağırladıklarını söyledi.

Kady, bu yılın ilk dört ayında 80 bin civarında Türk turist ağırladıklarını belirterek, yıl sonuna doğru 250 bin Türk turistin Mısır’ı ziyaret etmesini beklediklerini kaydetti.