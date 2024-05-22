Avrupa’da ‘suç örgütü’ operasyonu: Barış Boyun İtalya’da yakalandı

İtalya’da Barış Boyun liderliğindeki organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Boyun dahil 19 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı

İtalya basını Boyun’un sabah saatlerinde başkent Roma’ya 90 kilometre mesafedeki Viterbo’da gözaltına alındığını yazdı.

Haberlerde, 40 yaşındaki Boyun’un Türkiye’de en çok arananlar listesinin başındaki isimlerden olduğu ve 2022’de gözaltına alındığında Türk makamlarının iade talebinde bulunduğu ancak İtalyan yargısının buna yeşil ışık yakmadığı hatırlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun ayrıntılarını X hesabından paylaştı:

* İtalya’da ülkemiz adli makamlarınca Kırmızı Bültenle aranan, elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik KOM Başkanlığımız, Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve İtalyan Güvenlik Makamlarınca ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucu İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano’da operasyon düzenlendi.

* Operasyonda elebaşı Barış Boyun’un da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 17’si Türk, ikisi İtalyan olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalandı.

* Firari Barış Boyun Organize Suç Örgütüne yönelik bu güne kadar İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Sakarya, ve Kütahya’ da gerçekleştirilen 26 ayrı operasyonda 317 şahıs yakalandı. şahıs yakalandı. Bunlardan 1752i tutuklandı, 100’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.