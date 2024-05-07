Avrupa’da kadına şiddete karşı ortak yasa

Avrupa Birliği (AB) kadına şiddetle mücadele amacıyla ilk kez ortak yasa yaptı. Yasa, internet ortamındaki tacizi de içeriyor.

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AB kadınlara şiddetle mücadele hedefiyle ilk kez özel bir yasa hazırladı.

DW Türkçe’nin haberine göre Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) nisanda geçen düzenleme 27 AB üyesinin hükümetinden yeşil ışık alarak yasalaştı.

Yeni yasa şiddet, zorla evlendirme, kadın sünneti ve sanal ortamda tacize karşı kadınları korumayı hedefliyor.

Ortak düzenleme, 2018’de yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi’nin hedefleri doğrultusunda hazırlandı. AB ülkeleri üç yıl içinde yasalarını yeni düzenlemeye uyumlu hale getirmekle yükümlü.

Belçika Adalet Bakanı Paul Van Tigchelt, yeni düzenlemeyle ‘kadınların ihtiyaç duyduğunda her türlü korumaya ve desteğe erişebileceklerini, saldırganların daha güçlü şekilde cezalandırılabileceğini’ vurguladı.

Israrlı takibe ceza

Yasa, internet ortamındaki ısrarlı takip, taciz ve saldırılara bir ila beş yıl arasında değişen hapis cezaları öngörüyor.

Mağdurun çocuk veya eski eş olması durumundaysa cezalar daha da ağırlaşıyor.