Avrupa’da gece kulüplerinde iğneli saldırılar: Enjekte edilen madde tespit edilemedi; şüpheliler bulunamadı

Fransa’da polis, son aylarda 300’den fazla kişinin gece kulüplerinde veya konserlerde iğnelerle saldırıya uğramasını araştırıyor. Belçika ve Britanya’da da benzer vakalara rastlandı.

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Son haftalarda Fransa’da özellikle Nantes, Grenoble ve diğer bazı şehirlerinde ihbar edilen olaylarda kurbanlar kendi istekleri dışında vücutlarına bir maddenin enjekte edildiğini bildirmişti. Son olay Lyon Part-Dieu tren istasyonunda yaşandı. İstasyonda bulunan 21 yaşındaki bir öğrenci metro beklediği sırada saldırıya uğradığını söylemişti.

Kurbanın kan testi sonuçları bekleniyor. Ancak genç adamın AIDS hastalığına yol açan HIV’in tespitinin aylar alabileceğini bildiğinden sonuçları endişeyle beklediği söylendi. Uzmanlar da kurbanlara HIV virüsü bulaştırılmış olabileceğinden korkuyor.

Vücutlarında iğne izi bulunan diğer kurbanların da kan testleri yapıldı. Ancak bugüne kadar enjekte edilen maddenin ne olduğu tespit edilemedi ve olaylarla ilgili kimse şüpheli bulunarak gözaltına alınmadı.

Çoğunluğu kadın olan kurbanlar, genellikle morluklar ve ‘sersemlik hissi’ gibi semptomlar bildiriyor. Başka bir ihtimal olarak da cinsel saldırı vakalarında rastlanan güçlü bir anestezik madde olan Gama-hidroksibütirat (GHB) araştırılıyor. Bu madde 12 saatte vücuttan atıldığı için tespit edilmesi zor.

Fransa İçişleri Bakanlığı, saldırılara karşı kampanya başlattı. Polis, gece kulübü sahiplerine broşürler dağıtıp, önleyici tedbirleri anlatıyor.

Britanya ve Belçika’da da benzer vakalar var

Britanya’da da benzer vakalar bildirilmişti. Britanya parlamentosu Covid-19 kısıtlamaları hafifletildikten sonra Ekim 2021’de 1000’e yakın benzer vakayı raporladı. Ancak burada da ne enjekte edildiği belli değil. Fail ya failler de bulunamadı.

Balçika’da ise Mechelen kentinde mayıs sonundaki bir futbol maçında 14 gencin şırınga saldırısına uğradığı, sekizinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ülkedeki Onur Yürüyüşü sonrasında da benzer vakalara rastlandı. Ancak yine kurbanlara ne enjekte edildiği tespit edilemedi.