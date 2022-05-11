Avrupa’da birçok uçuşta maske zorunluluğu kalkıyor￼

Avrupa Birliği’nin (AB) havacılık ve sağlık kurumları, 16 Mayıs’tan itibaren uçaklarda ve havalimanlarında maske zorunluluğunun kaldırılmasını tavsiye etti.

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AB Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), uçak seyahatlerinde sağlıkla ilgili güvenlik tedbirlerini güncelledi.

İki kurumun ortak açıklamasında, havalimanlarında ve uçakların içinde tıbbi maske zorunluluğuna yönelik uygulamanın kaldırılması tavsiye edildi.

EASA Direktörü Patrick Ky, şunları dedi: “Avrupa genelinde ulusal makamların toplu ulaşım hakkında uyguladığı gerekliliklerdeki değişime uygun olarak, gelecek haftadan itibaren uçak seyahatlerinde yüz maskeleri zorunlu olmayabilecek.”

Yolcuların sorumluluk içinde davranmasını isteyen Ky, ‘kendini hasta hisseden, aksıran veya öksüren kişilerin diğer yolcuların sağlığını düşünerek maske takmasının önemli olduğunu’ söyledi.

Uçuşlarda kalkış ve varış ülkelerindeki sağlık kurallarına saygı gösterilerek yolcular bu kurallar hakkında zamanlıca bilgilendirilecek.

Maskeyle ilgili kurallar hava yolu şirketlerinin uygulamasına göre de değişebilecek. Örneğin toplu taşımada maske zorunluluğu bulunan bir yere uçuşlarda hava yolu şirketi maske takılmasını talep edebilecek.

Bağışıklık sistemi zayıf veya kronik bazı hastalıkları bulunan yolcuların da maske takması gerekecek. Havalimanlarında da yolcuların sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyması istenecek.

Avrupa ülkelerinin birçoğunda Covid-19 tedbirleri kapsamındaki uygulamalar son aylarda gevşetilmişti. Britanya, Hollanda, Danimarka gibi birçok Avrupa ülkesinde neredeyse hiçbir Covid-19 tedbiri kalmadı. Bazı ülkelerdeyse toplu taşımada maske mecburiyeti gibi az sayıda uygulama devam ediyor.