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Yaramazlara biraz batar!

Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum için çalışma grubu kuruldu

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen değişikliklere uyum sağlanması amacıyla Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu kuruldu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı konulu genelgeye göre, çalışma grubuna birçok bakanlıktan temsilci katılacak.


Çalışma grubuna yardımcı olmak amacıyla ihtisas çalışma grupları oluşturulabilecek. Tüm çalışma ve toplantılara ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurum ve kuruluşların yanı sıra üniversiteler sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri, konu ile ilgili özel sektör temsilcileri de dahil edilebilecek.

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