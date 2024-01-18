Avrupa Parlamentosu’ndan ilk defa ‘kalıcı ateşkes’ çağrısı

Avrupa Parlamentosu ilk defa Gazze’de ‘kalıcı ateşkes’ ve İsrail ile Hamas arasındaki savaşa bir çözüm bulunması için siyasi çabaların başlatılması çağrısında bulundu.

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Ateşkes talebi, Avrupa Parlamentosu’nun ekimde kabul ettiği ve Gazze’deki sivillere yardım akışının hızlandırılması için insani ‘duraklama’ çağrısında bulunan önceki tutumunda önemli bir değişimi temsil ediyor.

Euronews Türkçe’nin haberine göre sembolik nitelikte olan ve yasal bir ağırlığı bulunmayan karar, Strazburg’daki genel kurulda 312 lehte, 131 aleyhte ve 72 çekimser oyla kabul edildi.

Parlamentonun sol eğilimli ve merkezci grupları ateşkes çağrısını açıkça desteklerken, parlamentodaki en büyük grup olan merkez sağ Avrupa Halk Partisi (EPP) üyeleriyse çekincelerini dile getirmişti. Oylama 500 lehte, 21 aleyhte ve 24 çekimser oyla kabul edilmişti.