Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye’nin büyüme tahminini düşürdü

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini düşürdü. EBRD Türkiye’nin bu yıl 2,7, 2025’teyse yüzde 3 büyümesini bekliyor.

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EBRD, faaliyet gösterdiği ekonomileri kapsayan ‘Bölgesel Ekonomik Görünüm’ raporunu yayınladı.

Banka, geçen yıl eylüldeki bölgesel ekonomik büyüme tahminini yüzde 0,2 aşağı yönlü revize ederek yüzde 3’e çekti. 2023’te EBRD ekonomilerinde büyüme yüzde 2,5 olmuştu.

AA’nın aktardığına göre EBRD, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme öngörüsünü de eylüldeki yüzde 3 seviyesine göre düşürerek yüzde 2,7 olarak açıkladı. Büyüme beklentisindeki düşüşe gerekçe olarak enflasyonla mücadele kapsamında para ve maliye politikasında sıkılaşmanın devam etmesi gösterildi.

Banka, Türkiye ekonomisinin 2025’teyse yüzde 3 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Raporda öne çıkanlar şöyle:

Türkiye ekonomi politikası, vergi artışları ve daha güçlü makro ihtiyati politika tedbirleriyle sıkılaştı.

Geçen yıl ekonomik büyüme deprem sonrası yeniden yapılandırma çabalarının etkisiyle hizmet sektörü tarafından yönlendirildi.

Türkiye’nin Haziran 2023’ten bu yana daha ortodoks politikalara geri dönmesi, yerli ve uluslararası yatırımcılar arasında güveni artırdı ve kısa süre önce bir büyük derecelendirme kuruluşundan 10 yılı aşkın süre sonra ilk ülke not artışını aldı.

Yüksek enflasyon, Avrupa’daki yavaş büyüme, bölgede jeopolitik gerginliğin artması ve yüksek kısa vadeli dış finansman ihtiyaçları gibi daha sıkı küresel finansman koşullarına bağlı olarak riskler sürüyor.

EBRD Türkiye’de 2009’dan bu yana 442 projeye ve ticaret finansmanı girişimlerine 19,8 milyar avro yatırım yaptı. Finansmanın yüzde 93’ü özel sektöre sağlandı.