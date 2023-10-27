Avrupa Birliği’nde Ukrayna’ya yardım çatlağı

Avrupa Birliği (AB) zirvesinde Ukrayna’ya yapılacak mali yardımlar konusunda görüş ayrılıkları ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Brüksel’de düzenlenen AB zirvesinin ikinci gününe Ukrayna’ya yapılacak yardımlar damgasını vurdu. DW Türkçe’nin haberine göre Macaristan ve Slovakya, AB Komisyonu’nun Haziran ayında gündeme getirdiği 2024-2027 bütçesinden Ukrayna’ya toplam 50 milyar avroluk yardım yapılması önerisine karşı çıktı.

İki hafta önce Çin’de Rusya lideri Vladimir Putin’le görüşmesi nedeniyle eleştiri oklarının çevrildiği Macaristan Başbakanı Victor Orban, AB’nin Ukrayna’ya ‘para ve askeri yardım gönderme stratejisinin’ başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.

“Ukraynalılar savaş alanında kazanamayacaklar” diyen Orban, Kiev’e 50 milyar avroluk yardım yapılmasını öngören bütçeyi bu haliyle onaylamayacağını ifade etti.

AB çevrelerinde, Orban’ın ‘AB’ye şantaj uygulayarak’ Macaristan için dondurulmuş olan 13 milyar avrodan fazla AB teşvikinin serbest bırakılmasını sağlamaya çalıştığı iddiası da gündeme geldi. AB Komisyonu yaklaşık bir yıl önce, Macaristan hükümetinin ‘hukuk devleti ilkesine bağlı kalması’ halinde söz konusu teşviklerin verileceğini açıklamıştı.

Slovakya ‘yolsuzluğu’ gerekçe gösterdi

Slovakya Başbakanı Robert Fico da Ukrayna’daki ‘yaygın yolsuzluklara’ işaret ederek, yardımlara karşı garanti istedi. “Ukrayna dünyada yolsuzluğun en yoğun olduğu ülkeler arasında” diyen Fico, Ukrayna’ya gönderilen yardımların suistimal edilmeyeceğine dair garanti istedi. Slovakya Başbakanı, Ukrayna’ya askeri yardımı durduracaklarını da sözlerine ekledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise üye ülkeler arasında bazı görüş ayrılıkları olmasına karşın, AB’nin Ukrayna’da istikrarın sağlanması için gerekli olan kararları alacağından emin olduğunu belirtti.