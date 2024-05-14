Avrupa Birliği göç anlaşmasını onayladı

Avrupa Birliği (AB) hükümet bakanları göç anlaşmasının 10 yasal bölümünü onayladı.

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Euronews Türkçe’nin haberine göre ülkelerin göçmenlere ev sahipliği yapma ya da onların bakım masraflarını karşılama yükümlülüğüne karşı çıkan Macaristan ve Polonya, pakete karşı oy kullandı.

Yeni Pakt, diğer hususların yanı sıra başvuru sahiplerinin taranmasını genişletmek, sağlık ve güvenlik kontrolleri yapmak, inceleme prosedürlerini hızlandırmak ve ücretsiz danışmanlık sağlamak için daha katı kurallar öngörüyor.

Pakta getirilen en önemli yenilik hükümetlere sığınmacıları yönetmek için üç seçenek sunacak olan ‘zorunlu dayanışma’ sistemi:

1- Belirli sayıda sığınmacıyı başka bir yere yerleştirmek.

2- Reddettikleri her sığınmacı için 20 bin avro ödemek.

3- Operasyonel desteği finanse etmek.