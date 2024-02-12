Avrupa Birliği dondurulan Rus varlıklarının gelirlerini ayırıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, yaptırımlar kapsamında dondurulan Rusya Merkez Bankası varlık ve rezervlerinden sağlanan gelirlerin farklı hesaba ayrılmasına karar verdi.

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AB ülkeleri, savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankasının yaklaşık 200 milyar avrosunu dondurmuştu.

AB Konseyi, üye ülkelerin Rusya’ya uyguladıkları kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle dondurulan Rusya Merkez Bankası rezervlerini elinde bulunduran merkezi saklama kurumlarının yükümlülükleri konusunda alınan yeni kararı açıkladı.

AA’nın aktardığına göre açıklamada Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasıyla AB’nin uluslararası ortaklarla birlikte, Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yönetimiyle ilgili her türlü işlemi yasaklama kararı aldığı anımsatıldı.

Dndurulan varlıkların elde tutulmasıyla bağlantılı olarak merkezi saklama kurullarının elde ettiği gelirlere yeni kurallar getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, özellikle 1 milyon avrodan fazla Rusya Merkez Bankası varlığına sahip olan saklama kurullarının AB yaptırımları nedeniyle biriken olağanüstü nakit bakiyeleri ayrı olarak muhasebeleştirmesi ve karşılık gelen gelirleri de ayrı tutması gerektiğine karar verildiği belirtildi.

Rus varlıklarından sağlanacak net karların bir sonraki aşamada Ukrayna’nın yeniden inşasını desteklemek için AB bütçesine olası bir mali katkı vermesinin yolu açıldığı kaydedildi.