Attila Gökçe: Beşiktaş adeta ruhunu kaybetmiş bir takıma döndü

Beşiktaş dünkü maç golsüz bitince adeta ruhunu kaybetmiş bir takıma döndü. Bu takım nasıl ayağa kalkacak?
Hangi hedef duygusuyla başarılı olacak?
Türkiye Kupası’nın ağırlığına dayanabilecek mi?
Ağır hastaya ağır sorular şimdilik bu kadar!
Beşiktaş dünkü maç golsüz bitince adeta ruhunu kaybetmiş bir takıma döndü. Bu takım nasıl ayağa kalkacak?
Hangi hedef duygusuyla başarılı olacak?
Türkiye Kupası’nın ağırlığına dayanabilecek mi?
Ağır hastaya ağır sorular şimdilik bu kadar!
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, yıl sonu için dolar/TL kuru tahmininin 39-40 lira olduğunu söyledi.
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103,2 milyon lira idari para cezası verdi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 yükselişle 7.982,71 puandan başladı.
ABD yönetimi, İsveç’in NATO üyeliğinin Meclis’te onaylanmasından memnuniyet duyduğunu ve Türkiye’ye F-16 satışına sıcak baktıklarını belirtti.
Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 44,22 artırılarak güncellendi.