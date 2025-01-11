Attila Aşut: DEM Parti ile iktidar arasında yalancı bir ‘bahar havası’

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Şimdi de ‘yeni paradigma’ senaryosuyla oyalıyorlar toplumu.

Adı henüz konmamış ve de belirsizliklerle dolu bu süreçte, birincisinden dili yanmış olan Erdoğan biraz geride dururken ‘Cumhur İttifakı’nın küçük ama etkili ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, art arda herkesi şaşırtan ataklar yapıyor. Ne var ki onun açıklamaları da çelişkili.

Bir yandan “Ortada yeni bir çözüm veya açılım diye bir süreç yok” derken öbür yandan ‘İmralı Heyeti’nin turlarını ‘hayırlı’ bulduğunu söylüyor…

Şu sıralar DEM Parti ile iktidar arasında yalancı bir ‘bahar havası’ yaşanıyor. Ama kayyım atamaları da hız kesmeden sürüyor!

Bu satırları yazdığım sırada İstanbul / Esenyurt’tan sonra Mersin / Akdeniz Belediyesi’ne de İçişleri Bakanlığı’nca kayyım atandığı ve DEM Partili eş başkanların gözaltına alındığı haberi geldi. Demek ki iki yönlü bir süreç işletilmeye çalışılıyor.

Bakalım iktidarın Kürt sorununun çözümüne ilişkin ‘havuç ve sopa’dan oluşan bu ‘yeni paradigma’sı nasıl sonuçlanacak…

Atilla Aşut’un yazısı