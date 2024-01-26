Atmosferdeki karbondioksit oranı yüzde 45 arttı

Atmosferdeki karbondioksit oranı 1880’den bu yana yüzde 45 artarak rekor seviyeye ulaştı.

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Atmosferdeki sera gazları miktarı, insan faaliyetleri, üretim ile tüketimde sürekli artış, iş ve aşırı fosil yakıtlarının kullanımı nedeniyle sürekli yükseliyor.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) verilerine göre sanayileşme dönemi öncesindeki son 400 bin yıllık süreçte atmosferde bulunan karbondioksit (CO2) oranı 200 ile 280 ppm (milyonda parçacık sayısı) civarında seyretti.

Sera etkisine neden olan başlıca gazlardan karbondioksitin değeri 1880’de yaklaşık 291 ppm iken bu değer 2023’te yüzde 45 artışla 421 ppm’ye ulaştı.

1880’den bugüne karbondioksit değerleriyse şöyle:

Yıl CO2 (ppm) 1880 290,8 1890 294,4 1900 295,7 1910 300,1 1920 303,4 1930 307,5 1940 311,3 1950 311,3 1960 316,9 1970 325,7 1980 338,8 1990 354,4 2000 369,6 2010 389,9 2020 415,4 2023 421,86

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, karbondioksit oranın artmasının birçok iklimsel olaya etki ettiğini söyledi:

“Sıcak ile soğuk hava dalgaları, sel felaketleri, buzulların erimesi, okyanustaki su seviyenin yükselmesine etki ediyor. Karbondioksit artışındaki en büyük etkiyi sıcaklık artışında görüyoruz. 1800’lerden günümüze baktığımızda küresel ölçekte sıcaklık 1 dereceden fazla arttı.”

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