ATM’lerden para çekme limiti yükseltildi

ATM’lerden nakit çekim limiti 5 bin liradan 10 bin liraya yükseltildi. Bazı bankalardaysa limit 15 bin lira oldu.

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Bankalar ATM’lerden nakit çekim limitlerini güncelledi. Buna göre 5 bin lira olan nakit çekim limitleri 10 bin liraya yükseltildi. Bazı bankalar ücretsiz nakit çekim limitini 15 bin liraya kadar çıkardı.

Yani artık ATM’lerinden banka kartlarıyla ücretsiz olarak en az 10 bin lira çekilebilecek.

Karekodla ücretsiz hesaptan nakit çekimlerde de yeni limitler uygulanacak ve 10-15 bin lira bankanın limitlerine göre çekim yapılabilecek.