Atilla Yayla: Özbudun yeni hükûmet sisteminin anayasaya aykırı olduğunu bile öne sürmüştü!

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Eski Gelecek Partili Serap Yazıcı Özbudun’un MKYK’da yer alması dikkat çekti. Bu isimler daha önceki siyaset hayatlarında AK Parti’yi ve özellikle Erdoğan’ı çok şiddetli eleştirilerle hedef almıştı. Yazıcı Özbudun, ayrıca, tuhaf bir yaklaşımla, yeni hükûmet sisteminin anayasaya aykırı olduğunu bile öne sürmüştü!

Bu durum bazıları tarafından eleştirildi. Kimileri bilhassa Yazıcı Özbudun’un AK Parti’ye geçmesinin liberal değerlerden vazgeçmesi anlamına geldiğini öne sürdü. Hiç kuşku yok ki bu abartılı bir yorum. Siyaset her şeye açık bir faaliyet türü. Ayrıca, adı geçen milletvekilinin ne kadar liberal olduğu da çok tartışmalı…

Saf değiştirme Türkiye siyasetinde ilk defa karşımıza çıkmıyor. Yakın geçmişte, Demokrat Parti milletvekili olan ve CHP’yi doğrudan doğruya din düşmanlığı ve teröristlikle itham eden Cemal Enginyurt, CHP’ye katıldı. Fanatik Kemalist olarak şöhret yapmış olan Hulki Cevizoğlu önce AK Parti’ye katılıp milletvekili oldu; şimdi MKYK’da görev aldı. Uzak geçmişte de çok sayıda benzer olay vuku buldu. Benzer şekilde, keskin saf değiştirmeyi bir bütün olarak siyasi partilerde de görmek mümkün…

Siyasette milletvekillerinin saf değiştirmesi bütünüyle doğru veya bütünüyle yanlış değil. Bazen ve bazı bakımlardan doğru, bazen ve bazı bakımlardan yanlış olabilir.

Atilla Yayla’nın yazısı