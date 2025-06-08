Atilla Özsever: En yüksek kira artışı Türkiye'de

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Avrupa İstatistik Kurumu (Eurostat) verilerine göre, yüzde 89,2 oranıyla Türkiye, Avrupa’nın en yüksek kira artış oranına sahip ülkesi konumundadır. İkinci sıradaki Macaristan’da bu oran sadece yüzde 11’dir. Yani Türkiye’deki kira artışı, ikinci sıradaki Macaristan’ın sekiz katı.

Öte yandan Türkiye’de 2024 yılında asgari ücrette yüzde 49 oranında bir artış yapılırken kira artış oranı yüzde 58 oldu. 2025 yılında da asgari ücret yüzde 30 oranında artırılırken haziran ayındaki kira artış oranı ise, yüzde 45,80 olarak belirlendi.

TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) 2024 hane halkı tüketim harcamaları istatistiğine göre, tüketim içindeki konut ve kira harcamaları yüzde 26 oranıyla ilk sırada yer aldı. Yani yurttaşların yaptığı harcamaların dörtte biri kiraya gitmiş oluyor.

Atilla Özsever’in yazısı