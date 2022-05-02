Atilla Aşut: Gezi’nin cezasını öç almak için Erdoğan verdi

Gezi, Türkiye tarihinin en yaygın, en yığınsal, en katılımcı, en demokratik, en barışçı, en çoğulcu, en coşkulu, en neşeli, en yaratıcı, en esprili, en naif, en renkli direnişiydi. İşte bu özellikleriyle AKP iktidarını sallamış ve Erdoğan’ın uykularını kaçırmıştı. Dokuz yıldır atlatamadılar bu travmayı. Herkes çok iyi biliyor ki Gezi’nin cezasını “bağımsız yargı” değil, o günlerde kendisine karabasan yaşatanlardan öç almak için Erdoğan verdi!

Atilla Aşut’un yazısı