Atılım Murat: Yerli yatırımcı için hisse senetleri mecburi yön gibi

Global borsa endekslerinde hâlihazırdaki iyimserlikten, bizim endeksimiz de faydalanıyor. Gerçi dünyada yatay bir seyir olsa bile, bizim hisselerimiz iyi performans gösterebilir. Çünkü yerli yatırımcı için hisse senetleri mecburi yön gibi duruyor. Döviz kurlarının yükselmesi istenmiyor. Kurlar yükselmediği için altın fiyatı artmıyor. Türk Lirası mevduatlara, enfl asyonun çok altında faiz veriliyor. Konut ve otomobil fiyatları zaten olmaması gereken seviyelerde bulunuyor. Yatırımcı gidip magnezyum ve gübre stoklayamayacağına göre, geriye hisse senetleri kalıyor.

Mevcut politika çerçevesinde faiz artırılmayacağından, faiz hassasiyeti olanlara yönelik, enflasyondan korunmayı sağlayacak ürünler sunulabilir. Bu tarz ürünlere tüm yatırımcılar ilgi gösterir. Yanı sıra, kur korumalı mevduattaki yüzde 17’lik tavan faiz uygulamasından vazgeçilmelidir.

Atılım Murat’ın yazısı