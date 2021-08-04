Atılım Murat: Türk Lirası tahmini

Ben Türk Lirası için tahmin yapmayı mart ayında bıraktım. Yılbaşında, 6,50 seviyesini belirtiyordum. Parite 6,90’ı gördü. Enflasyon beklentileri açısından, döviz kurlarının düşmesi gerekiyordu. O dönemde bana göre uygun bir piyasa ortamı vardı. Naci Ağbal martta görevden alındıktan sonra kur 8’li seviyelere yerleşti. Türkiye, piyasa tahmincilerini yanıltmaya programlıdır. Bu nedenle, merkez bankası başkanı da, akademisyen de olsanız, bu işlere girmeyeceksiniz. Akıl kârı değildir. Finansal varlık fiyatı için yön verilebilir ancak seviye burada verilemez.
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Acziyet*
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