Atılım Murat: Şu küresel konjonktürde faizi indirmek cesaret ister

Her 20 yılda bir demanslı (bunama) hasta sayısı iki katına çıkıyor. Her 3 saniyede bir, bir kişi demans hastası oluyor. Bunların üçte ikisi ise Alzheimer’a yakalanıyor. Halen yaklaşık 47 milyon olan Alzheimer hastası sayısının, 2030’da 76 milyon, 2050’de 135.5 milyonu bulması bekleniyor.