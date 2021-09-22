Atılım Murat: Şu küresel konjonktürde faizi indirmek cesaret ister

TCMB yarın faiz oranını düşürebilir. Bu konuda prensip kararının verildiği anlaşılıyor.
Zaten yarın indirim yapılsın. Bir şeyin dedikodusunun yapılması, onun gerçekleşmesinden kötüdür.
Faiz indirimini savunmuyorum. Fed tarafından, Çin yönünden, enerji fiyatları evreninden; TL üzerinde baskı oluşturabilecek, çok yüksek olan enflasyonu besleyebilecek riskler varken, Merkez’in senaryosu ‘‘Enflasyon son çeyrekte baz etkisiyle düşecek’’ olmamalıdır.
Açıkçası, şu küresel konjonktürde faizi indirmek cesaret ister.