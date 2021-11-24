Atılım Murat: Sektörlerin faiz indirimine ihtiyacı yok

Türkiye’de çalışan kesimin yarısı, asgari ücret ve ortanca ücretle çalışıyor. Bu insanlar hayat pahalılığı karşısında eziliyorlar. Düşük faizle reel sektörü desteklemek, ekonomi politikasında bir tercihtir. Ancak sanayi sektörünün desteklenmeye ihtiyacı var mıdır? Geniş kitleyi düşünmek gerekiyor.

Yukarıdaki cümleleri, üç ay önce yazmışım. Sanayi sektörü muazzam bir dönem geçirdi. İşleri yine iyidir. Şirket bilançolarında bu görülüyor. 2022’de ihracat pazarlarımız canlı olacak. Türkiye, tedarik merkezlerinden rol çalmaya devam edecek. Belirttiğim gibi, sektörlerin faiz indirimlerine ihtiyaçları yok. Zaten politika faizindeki düşüş oranı, piyasa faizlerine yansımıyor. Özel bankalar kredi faiz oranlarını düşürmüyorlar.

Atılım Murat’ın yazısı