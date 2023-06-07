Atılım Murat: Sancılı günler bekliyor

Bedel ödemeden ödül almak hayatın dengesinde yok. Ekonomi için de aynı şey geçerli. Şimşek’in göreve gelmesiyle, önümüzdeki 18 ayda bunu yaşayacağız. Para politikası da, elden geldiğince maliye politikası da sıkılaşacak.

Atılım Murat’ın yazısı