Atılım Murat: Sancılı günler bekliyor

Bedel ödemeden ödül almak hayatın dengesinde yok. Ekonomi için de aynı şey geçerli. Şimşek’in göreve gelmesiyle, önümüzdeki 18 ayda bunu yaşayacağız. Para politikası da, elden geldiğince maliye politikası da sıkılaşacak.
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MA muhabiri Fırat Can Arslan gözaltına alındı
Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Fırat Can Arslan, evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Telefon ve bilgisayarına el konuldu.
Dolar/TL 23’ü aştı
Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturmasının ardından yükselişi hızlanan dolar/TL, gece saatlerinde 22,33 seviyesine geldi.
Gram altında da rekor var
Döviz tarafındaki hareketlenmeyle yükselişe geçen gram altın, 1445 seviyesini görerek rekor kırdı.
Nebati’nin ‘İngiliz vatandaşı maliyeci’ dediği Mehmet Şimşek değilmiş
Nureddin Nebati, “Beni İngiliz vatandaşı bir maliyeciyle karşılaştırmayın” ifadelerini Mehmet Şimşek hakkında kullanmadığını ileri sürdü.
Ekonomistlerden ilk kur yorumları: Yavaş salın
Dolar ve avro kurunun TL karşısında bugün yüzde 5’ten fazla değer kazanmasının ardından ekonomistler, iktidarın önceki politikalarını hatırlattı.