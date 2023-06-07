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Yaramazlara biraz batar!

Atılım Murat: Sancılı günler bekliyor

Bedel ödemeden ödül almak hayatın dengesinde yok. Ekonomi için de aynı şey geçerli. Şimşek’in göreve gelmesiyle, önümüzdeki 18 ayda bunu yaşayacağız. Para politikası da, elden geldiğince maliye politikası da sıkılaşacak.

Atılım Murat’ın yazısı


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Dolar/TL 23’ü aştı

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturmasının ardından yükselişi hızlanan dolar/TL, gece saatlerinde 22,33 seviyesine geldi.

Gram altında da rekor var

Döviz tarafındaki hareketlenmeyle yükselişe geçen gram altın, 1445 seviyesini görerek rekor kırdı.