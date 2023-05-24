Atılım Murat: KKM üzerine inşa edilen finansal yapı, bankaları zorluyor

Hisse senedi piyasasındaki fiyatlamaları bu açılardan değerlendirmek gerekiyor. Mevcut iktidarın devam edeceği senaryosu, özellikle bankacılık hisseleri üzerinde baskı yaratıyor. Kur Korumalı Mevduat üzerine inşa edilen finansal yapı, bankaları zorluyor. Hangi bankacıyla konuşsam, feveran ediyor.
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Yedi maddelik Kılıçdaroğlu-Özdağ protokolü
Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan protokol basınla paylaşıldı.
Özdağ: Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz
Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’la ortak açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu’nun ‘yarım gazetecilik’le suçladığı Kübra Par: Cümle düşüktü
Kübra Par, Kemal Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği mesajı yarısını, ‘cümle düşüklüğü’ içerdiği için okumadığını iddia etti.
Özdağ: İçişleri bakanı olarak sığınmacıları göndereceğim
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, içişleri bakanı olarak sığınmacıları göndereceğini dile getirdi.
İmamoğlu, iktidarın montajlarını ‘Bizans oyununa’ benzetti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’yla PKK yöneticilerini birlikte gösteren montaj videoyu ‘Bizans oyunlarına’ benzetti