Atılım Murat: KKM üzerine inşa edilen finansal yapı, bankaları zorluyor

Hisse senedi piyasasındaki fiyatlamaları bu açılardan değerlendirmek gerekiyor. Mevcut iktidarın devam edeceği senaryosu, özellikle bankacılık hisseleri üzerinde baskı yaratıyor. Kur Korumalı Mevduat üzerine inşa edilen finansal yapı, bankaları zorluyor. Hangi bankacıyla konuşsam, feveran ediyor.

Atılım Murat’ın yazısı