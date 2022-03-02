Atılım Murat: Fed beklentinin altında faiz artırabilir

Finansal açıdan benzersiz olaylar yaşandığı için, spesifik sonuçlar dile getirmek kolay değildir. İddialı piyasa yorumlarına mesafeli yaklaşmak gerekiyor. Rusya ile finansal ve ekonomik ilişkisi olanlar için sıkıntılı bir dönem başladı.

Gelişmiş ülkelerdeki enflasyon kanımca zirve seviyelerdeydi. İzlediğim öncü göstergeler patinaj yapıyordu. Rusya ve Ukrayna’nın, enerji ve gıda üretimindeki konumları ortadadır. Hem fiyatlara, hem de tedarik zincirine, kaçınılmaz bir baskı gözüküyor. Fed bu yıl beklentinin altında faiz artışı yapabilir. Fed enflasyonu kontrol altına almak istiyor. Ancak ekonomiyi de resesyona sokmak istemez.

Atılım Murat’ın yazısı