Diken

Yaramazlara biraz batar!

Atılım Murat: Ekonomi, enflasyonda yeni bir artış dalgasını kaldıramaz

Şu an çok düşük olan oynaklık seviyeleri öyle veya böyle yükselecek. Finansal varlık fiyatlarında dalgalanmalar olabilir. Global yatırımcılar Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişen ülkeler grubunda seçici olacaklar. Bu kategorideki her ekonominin kendine özgü problemleri var. Daha az hata yapan fon çekebilir. Ekonomi politikası açısından hata yapma lüksümüz kalmadı. TCMB’nin sıkı para politikası konusunda yarın net mesajlar vereceğini düşünüyorum. Eylül başında açıklanacak ağustos ayının enflasyon rakamı yüksek gelecek. Bu açıdan, faiz indirim sinyali zaten verilemez. Ekonomi, enflasyonda yeni bir artış dalgasını kaldıramaz. Yıkıcı etkileri olur. Merkez’in en iyi senaryosu, ekim-kasım döneminde baz etkisi nedeniyle enflasyonda yaşanacak düşüş olmamalıdır.

Atılım Murat’ın yazısı


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