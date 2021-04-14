Atılım Murat: Büyük filozofların savunduğu diyalektik süreci mi yaşıyoruz?

Türkiye’de ramazan ayında tam kapanma olursa, hizmet sektörü ve turizm sezonu için umutlanacağız. Peki ama martın ilk haftasında kafe ve restoranları açıp vaka sayılarını niçin patlattık. Çelişki. Politika faizini düşürsek, piyasa faizleri artıyor. Politika faizini artırsak, piyasa faizleri düşüyor. Kasım-mart döneminde, toplantı günleri dışında konuşulmayan TCMB, ekonomi ve piyasa gündeminin ilk sırasına niçin yükseldi. Başka bir çelişki. Kant, diyalektik süreci çelişkilerle açıkladı. Her oluşta, her durumda çelişkiler olduğunu ortaya koydu. Hegel, gerçekleri oluşturan kavramların, karşıtını içinde taşıdığını savunarak, bilinç içeriğini artırdığını belirtti. Hayatımız çelişkiler içinde geçiyor. Büyük filozofların savundukları diyalektik süreci mi yaşıyoruz? Türkiye’de düşüncenin bilinç içeriği mi artıyor?
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