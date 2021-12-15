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Yaramazlara biraz batar!

Atılım Murat: Bu belirsizlik sadece faiz artışıyla çözülemez

İç piyasadaki fırtına iyi bir iletişim politikası ve rehberlikle diner. Reel sektörü ve yatırımcıları şaşkın vaziyette görüyorum. Enflasyonun nereye yükseleceğini bilmedikleri için, bankalar kredi maliyetlerini hesaplayamıyor. Her gün yüzde 7-8 iniş çıkış yaşayan döviz kurları nedeniyle, işletmeler kur riskini yönetemiyor. Yüksek enflasyonun Türk Lirası cinsi varlıkların değerini aşındırması, yatırımcıları döviz ve altın almaya itiyor. Bu belirsizlik sadece faiz artışıyla çözülemez. Kaldı ki, TCMB faiz artırım döngüsüne girse bile, gerçekleşecek enflasyon seviyelerine göre yüzde 15’lik politika faizi nereye kadar yükseltilebilir? Birçok kurum önümüzdeki aylarda enflasyonun yüzde 30’a yükseleceğini düşünüyor. TÜFE’nin daha yukarıda olabileceğini düşünenlerdenim.

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