Ateş İlyas Başsoy: Türkiye’nin ortasında beş milyon insanın etiyle beslenen bir ateş var

Özetle Şam Üniversitesi’nde ziraat okuyan Ahmet’in alınteri, Türkiye’nin en yoksullarına sus payı, AKP sermayesine kar payı olarak dağıtılıyor. Suriyeliler bizi sömürmüyor, tam aksine biz Suriyelileri sömürüyoruz.

2021’den beri devam eden ekonomik krizin, 2001’deki gibi hissedilmeme nedeni büyük oranda bu durum. Sabit maaş alan ve her geçen gün kredi kartı borcuna biraz daha gömülen CHP seçmeni, AKP’nin zaten umrunda değil. Yoksul AKP seçmeni Suriyelilerin sırtına çıktığı için bataklıkta olduğunu hala pek hissetmiyor. AKP’in sermaye kaynağı olan küçük ve orta boy işletmelerin de çoğu Suriyeli sömürüsüyle krizi daha hafif atlatıyor.

Türkiye’nin ortasında beş milyon insanın etiyle beslenen bir ateş var. Ateşin sıcaklığı hoşumuza gittiği için, nelerin yakıldığına bakmıyoruz bile. Ateşe atılan insancıkları tanımamak, onları görmemek, o insanları odun sanacak kadar duyarsız olmak bizim ayıbımız. Bu ateşin gelecekte neleri yakabileceği de hepimizin sorusu.

Suriyeliler keyfimiz için ateşe atılıyor. Keşke hepimiz Ayşe’nin gözlerine sahip olabilsek.

Ateş İlyas Başsoy’un yazısı