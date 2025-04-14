Ateş İlyas Başsoy: 'Pink Floydlar' bağırıyor, savcılar derhal harekete geçiyor

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Türkiye’deki birçok yazar arkadaşım artık ya yazmıyor veya eğitim, internet, gençlik gibi ‘zararsız’ konulardan bahseden, neredeyse akademik üslupta köşe yazıları yazıyorlar. Kendimizi gizleye gizleye kaybediyor ve nihayet kendimizden geçiyoruz. ‘Hepimiz Aynı Belediye Otobüsündeyiz’ adlı kitabımda bu ruh haline değinmiş ve ‘Pink Floyd etkisi’ diye de isim vermiştim.

Su bilimciler birkaç yıl önce avını sesle felç eden bir karides türü buldular ve bu karidese her nedense Pink Floyd adını verdiler. (Tüm adıyla Synalpheus Pinkfloydi). Sosyal medyadaki trolleri bu Pink Floyd karideslerine benzetiyorum. Herhangi bir insan, herhangi bir şekilde ‘ünlü’ olunca, örneğin bir yarışma kazanınca veya bir haberin konusu olunca ‘Pink Floydlar’ hemen tweet search’e girişip bu kişinin geçmişteki tweetlerini inceliyorlar. Şimdi tüm karidesler bir ağızdan linç için bağırıyor ve başka konularda hayli sağır olabilen savcılar derhal harekete geçiyor. Böyle bir durumu yaşamak istemeyenler de günden güne otosansürü artırarak adeta felç oluyor. Zaten amaç da toplumu felç etmek.

‘Pink Floyd etkisi’ en şiddetli biçimde siyasette gerçekleşiyor ama iş hayatında, edebiyat veya sanatta da örnekleri yok değil. Bu dünyaya onlarca güzel şarkı, yüzlerce harika resim hediye etmiş olabilirsiniz, tek bir sözünüz, tek bir tweetiniz tüm yaptıklarınızın yok etmek için yeterli. Üstelik bir an için değil, öne çıktığınız her anda geriye dönerek tekrar yüz üstüne çıkacak biçimde, sizi ölene dek ve hatta öldükten sonra bile takip edecek bir iz olarak.

Ateş İlyas Başsoy’un yazısı