Atatürk’ün fotoğrafını yakan dört liseli tutuklandı

Kayseri’de, lise son sınıfta dört öğrenci Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını yaktıkları için tutuklandı.

İncesu ilçesinde 12’nci sınıf öğrencileri A.K, A.N. ve H.E’nin Atatürk’ün fotoğrafını yaktıkları öne sürüldü.

Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından üç öğrenci, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

DHA’nın haberine göre olaya E.K. isimli öğrencinin de karıştığı tespit edildi ve gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğrenciler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri Valiliği ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada adli ve idari sürecin başlatıldığını duyurdu: “Kayseri’de, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiği tespit edilmiştir. Bahse konu olaya karışan kişiler tespit edilerek gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç başlatılmıştır.”