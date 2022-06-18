Atatürk resimli Türk bayrağının yere atılmasıyla ilgili iki kişi gözaltında

Trabzon’da üzerinde Atatürk’ün resminin de bulunduğu Türk bayrağının yere atılmasıyla ilgili iki şüpheli yakalandı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’nın aktardığına göre Ortahisar ilçesi Kemerkaya Mahallesi Cevdet Akçay Sokak’ta cep telefonu aksesuarları satan işyerinin sahibi, bir süredir dükkanın önünde asılı duran Atatürklü Türk bayrağının yerinde olmadığını fark etti.

Bayrağın sokakta bir kenara atıldığını gören işyeri sahibi, bölgedeki kameraların kayıtlarını izledi.

Kayıtlarda, dün akşam dükkanın bulunduğu ara sokaktan geçen iki kişiden birinin, etrafı kontrol ettikten sonra Trabzonspor flamalarının da asıldığı ipteki Türk bayrağını çekip alarak yere attığı ve yoluna devam ettiği görüldü.

Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine soruşturma başlatan polis, bayrağı yere atanın V.E. yanındakinin ise A.S. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl emniyet müdürlüğü açıklamasında da “Şahıslar hakkında ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama’ suçlarından adli tahkikat başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.