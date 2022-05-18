Atatürk Havalimanı’ndaki yıkıma ara: Resmi yazı bekleniyormuş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyesi İYİ Partili Ali Kıdık, Atatürk Havalimanı’yla ilgili ”Resmi yazı gelene dek korsan yıkıma ara verildi” dedi.

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Pandemi döneminde pistinin bir kısmına hastane inşa edilen Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesine dönüşümü için nisanda gizlice ihaleye çıkılmış, geçtiğimiz günlerde de iş makineleri piste girmişti.

Tepkiler sürerken İYİ Partili Ali Kıdık, resmi yazı gelmeden başlayan yıkımın durdurulduğunu bildirdi: “Atatürk Havalimanı’ndaki yıkım faaliyetlerine ara verildi. Yıkımın herhangi bir resmî evraka dayanmadan başladığı ortaya çıktı. Resmî yazı gelene dek korsan yıkıma ara verildi”.