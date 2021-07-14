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Yaramazlara biraz batar!

Atamasını beğenmeyen tekniker, hastane müdürünü bıçakladı

Ankara’da bir anestezi teknikeri, başka bölüme atanmasının ardından Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu’nu bıçakladı.

Şahnaoğlu… (Fotoğraf: DHA)

Anestezi teknikeri Hakkı K., bugün sabah saatlerinde Şahnaoğlu’nun odasına girerek müdürü dört kez bıçakladı.


Müdür acil servisteki ilk müdahalesinin ardından ameliyata alınırken, hastanedeki özel güvenlik tarafından yakalanan saldırgan polise teslim edildi.

Gözaltına alınan Hakkı K., ilk ifadesinde pandemi döneminde çalışmak istemesine rağmen idari izne gönderildiğini, iş başı yaptıktan sonra da Şahnaoğlu tarafından başka bir serviste görevlendirildiğini, bu atama nedeniyle kendisini bıçakladığını söyledi.

DHA’nın haberine göre Hakkı K. ‘bipolar bozukluk’ teşhisi konması nedeniyle izne gönderildi. Yakın zamanda işe dönen saldırganın hukuk servisine önceki gün atandığı öğrenildi.

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