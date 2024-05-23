Ata Emre Akman’ın katilinin babasına ağırlaştırılmış müebbet istendi

Üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın 17 yaşındaki katili Erdoğan Özdemir’ın babası Orhan Özdemir’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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Motokurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 10 Mayıs’ta teslimat için gittiği adreste yanına gelen Özdemir tarafından defalarca bıçaklanmış, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Özdemir yakalanıp tutuklanmıştı.

Katile kasten tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. Ancak Özdemir 18 yaşından küçük olduğu için ceza talebi 18 ila 24 yıla indirildi.

Cinayetin ardından oğlunu sakladığı öne sürülen Orhan Özdemir de tutuklanmıştı.

DHA’nın haberine göre Özdemir’e ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.