Ata Emre Akman’ın katiline 18 yıl hapis istendi

Üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın 17 yaşındaki katili Erdoğan Özdemir’e 18 yıl hapis cezası istendi.

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Motokurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 10 Mayıs’ta teslimat için gittiği adreste yanına gelen Özdemir tarafından defalarca bıçaklanmış, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Özdemir yakalanıp tutuklanmıştı.

Katile kasten tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. Ancak Özdemir 18 yaşından küçük olduğu için ceza talebi 18 ila 24 yıla indirildi.