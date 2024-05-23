Asker üniformalı garson ve restoran yetkililerine dava

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki bir restoranda asker üniformasıyla garsonluk yapan kişi ve işletme yetkililerine dokuzar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sosyal medya platformu X’te 16 Nisan’da yapılan paylaşımda bir restoranda askeri üniformayla garsonluk aktarılınca soruşturma başlatıldı.

Video, ‘toplumun gelişmesine katkıda bulunmadığı gibi devletin askeri teşkilatını alenen aşağılamaya’ yönelik’ bulundu.

Garson ve işletme yetkililerine ‘devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama’, ‘özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama’ suçlarından dokuzar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.