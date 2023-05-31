Aşırı sağcılara saldıran aşırı solculara hapis cezası

Almanya’da Neonazilere yönelik saldırlar düzenlediği suçlamasıyla yargılanan aşırı solcu Lina E., hapis cezasına çarptırıldı.

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Dresden Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde görülen davada baş sanık 28 yaşındaki Lina’ya suç örgütüne üye olmaktan beş yıl üç ay hapis cezası verildi.

Davada Lina’yla yargılanan 28-37 yaşlarındaki üç kişi de suç örgütüne üye olmak ve örgüte yardım etmekten iki yıl beş ay ile üç yıl üç ay arasında hapis cezalarına çarptırıldı.

Federal başsavcılığın hazırladığı iddianamede, sanıkların 2018-2020 yılları arasında Leipzig, Wurzen ve Eisenach kentlerinde Neonazilere yönelik saldırlar düzenlediği, Lina’nın da bu saldırılarda grubun lideri olduğu belirtildi. Saldırılarda 13 kişi yaralanmıştı.

Şüphelilerin avukatlarıysa davanın ‘siyasi’ olduğunu savunarak müvekkillerinin beraatini istedi.