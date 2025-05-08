Aşırı sağcı AfD hakkındaki istihbarat raporu sızdırıldı

Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın (BfV) ‘aşırı sağcı oluşum’ dediği Almanya için Alternatif Partisi’ne (AfD) ilişkin raporu sızdırıldı.

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AfD 23 Şubat’ta Almanya’daki erken genel seçimlerde oyların yüzde 20,6’sını alarak mecliste en güçlü ikinci parti konumuna gelmişti.

Önceki gün Almanya’da iç istihbarattan sorumlu BfV’nin, AfD’yi 2 Mayıs itibarıyla ‘kesin olarak aşırı sağcı bir oluşum’ olarak sınıflandırdığı, ‘insan onurunu hiçe sayan, anayasayla bağdaşmayan politik duruş’ sergilediğini rapor ettiği ortay çıkmıştı.

BfV’nin 1000 sayfayı geçen gizli raporunun bir bölümünü ‘Devlete Sor’ platformu yayınladı.

Sızdırılan belgenin 17 sayfalık bölümünde Alice Weidel, Tino Chrupalla ve Maximilian Krah gibi üst düzey AfD’li siyasetçilerin açıklamaları bulunuyor.

Raporun tamamının yayınlanmamasının nedeninin içinde istihbarat yoluyla elde edilmiş gizli bilgilerin de yer alması olduğu belirtildi.

Raporda AfD dört bölümde incelendi:

Etnik kökene dayalı açıklamalar ve tutumlar

Yabancı düşmanlığı

İslamofobi

Demokrasi ilkesi

Weidel’in, Eylül 2024’te Brandenburg eyalet seçimleri için yürüttüğü kampanya konuşmasında işlenen suçlardan Müslümanları sorumlu tuttuğu ve ‘Almanya’daki Müslüman olmayanlara karşı saldırgan cihat yürütmekle’ suçlayarak ajitasyonu artırdığı belirtildi.

Ayrıca eş genel başkanı Chrupalla’nın, Nisan 2023’te Nürnberg’deki gösteride Hristiyan Demokrat Partili (CDU) politikacılar Friedrich Merz ve Norbert Röttgen’le Yeşiller Partili dönemin dışişleri bakanı Annalena Baerbock’u ‘Amerikan uşakları’ olarak aşağıladığı bildirildi.

Raporda partinin sosyal medya paylaşımları da değerlendirildi. Bu ifadelerin arasında ‘bıçak göçü’, ‘yabancı sızma’ ve tartışmalı ‘geri göç’ gibi terimlerin kullanıldığı görüldü.