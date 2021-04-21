Aşı yaramadı: Netflix hisseleri yüzde 13 değer kaybetti

Pandemi döneminde abone sayısını ciddi şekilde arttıran Netflix, aşının bulunmasıyla bu yılki hedeflerine ulaşamadı. Şirket hisseleri, yeni abone sayılarının açıklanması sonrası yüzde 13 düşüş yaşadı.

Fotoğraf: Netflix

Piyasanın beklentisi, bu yılın ilk çeyreğinde Netflix’in kullanıcı sayısını 6.29 milyon artırması yönündeyken, şirket 3.98 milyonda kaldı.

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Netflix CEO’su Reed Hastings, 10 yıl boyunca ‘ipek kadar pürüzsüz‘ bir büyüme yakaladıklarını belirterek, şu anki büyüme eğiliminin inişli çıkışlı olduğundan yakındı.

Analistler ise kısa vadedeki görüntüye rağmen şirketin uzun vadeli tezinin güçlü olduğunu kaydetti.

15 milyon birden artmıştı

Netflix, Covid-19 salgınıyla geçen yıl tarihindeki en güçlü ilk çeyreklerinden birini geçirerek, 15.8 milyon yeni abone kazanmıştı. Şirket bu dönemde kullanıcı sayısını 167 milyon 182 milyona çıkarmıştı.