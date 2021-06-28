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Yaramazlara biraz batar!

‘Aşı karşıtı’ doktora Tabip Odası’ndan soruşturma

İstanbul Tabip Odası, vatandaşlara Covid-19 aşısı yaptırmamalarını telkin eden doktor Bilgehan Bilge hakkında soruşturma başlattı.

Bilge, İstanbul’un Üsküdar ilçesinde 26 Haziran’daki ‘Plandemi Büyük Buluşması’nda şunları söylemişti: “Asla ve kat’a aşı olmayın. Uçaklara bindirmesinler, alışveriş merkezlerine sokmasınlar. Yemin ediyorum, vallahi de billahi de tillahi de en geç bir sene sonra bu kararlarından vazgeçecekler. Aşı olanlardan özür dileyecekler. Bakın bu bir slogan veya şaka değil, yargılanacaklar.”


Yazılı açıklama yayınlayan İstanbul Tabip Odası, Covid-19 salgınındaki can kaybı ile vaka sayılarını anımsattı.

Açıklamada, salgına karşı en önemli mücadele yönteminin aşı olduğu belirtilerek, ‘aralarında tıp fakültesi mezunu bazı ‘şarlatanlar’ın da bulunduğu çevreler ise akıl ve bilim karşıtı yalanlarla toplumda aşı tereddütü, karşıtlığı yaymaya çalıştığı’ ifade edildi.

Oda şunları kaydetti: “Aşı karşıtı çevrelerin İstanbul Üsküdar’da ‘Plandemi büyük buluşması’ adıyla düzenlediği ‘miting’de ‘Asla ve kat’a aşı olmayın. Uçaklara bindirmesinler, AVM’lere sokmasınlar. Vallahi de billahi de tillahi de bir sene sonra bu kararlarından vazgeçecekler ve aşı olanlardan özür dileyecekler. Bu bir slogan ya da şaka değil; yargılanacaklar!’ şeklinde konuşma yapan kişinin Dr. B. B. olduğuna dair basında yer alan iddialarla ilgili olarak İstanbul Tabip Odası tarafından adı geçen hekim hakkında soruşturma açılmış olup sonuçlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

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